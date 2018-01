Toomas Hendrik Ilves diskuteerib tunnustatud USA politoloogiga demokraatia tuleviku üle

President Toomas Hendrik Ilves ja USA politoloog Francis Fukuyama arutlevad liberaalse demokraatia tuleviku üle.

Diskuteeritakse Stanfordi ülikoolis, kus Ilves praegu ka töötab. Fukuyama on oma valdkonnas tunnustatud ekspert.

Ta on kõige enam tuntud oma teose "Ajaloo lõpp ja viimane inimene" poolest, milles ta väidab, et ajalugu kui ideoloogiate võitlus on maailma jõudmisega liberaalse demokraatiani pärast Berliini müüri langemist ja külma sõja lõppu suuremalt jaolt lõppenud.

Algselt pidi arutelu olema nähtav ka otseülekandena, ent tehnilistel põhjustel pole see võimalik. Delfi lisab salvestise esimesel võimalusel.