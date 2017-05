Tony Blair teatas poliitikasse naasmisest

Suurbritannia ekspeaminister Tony Blair, kes tuli esmakordselt võimule 20 aastat tagasi, teatas täna ajalehe The Daily Mirror veergudel, et naaseb poliitikasse.

Blair soovib enda sõnul luua poliitilise liikumise, et kujundada poliitikadebatti muutuste ajastul, mil Ühendkuningriik hakkab ühtlasi Euroopa Liiduga lahkumisläbirääkimisi pidama, vahendab uudisteagentuur AFP.

„Ma ei taha olla olukorras, kus me liigume läbi selle ajaloohetke ja ma ei ole öelnud midagi,“ tunnistas Blair, „kuna see tähendaks, et ma ei hoolinud sellest riigist. Ma hoolin“.

Endine pikaajaline valitsusjuht ütles, et ei kavatse kandideerida kuu aja pärast toimuvatel üldvalimistel, kuid kutsus hääletama Euroopa Liidu meelsete kandidaatide poolt.

Ta rõhutas vabakaubandusleppe sõlmimise olulisust ja hoiatas nn karmi Brexiti eest.