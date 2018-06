Tõmošenko asus ametlikult Porošenko presidenditooli jahtima ja tahab Ukrainale uut põhiseadust

Ukraina opositsioonilise erakonna Isamaa (Batkivštšõna) juht Julija Tõmošenko teatas eile, et kandideerib järgmise aasta märtsis presidendivalimistel.

Facebooki postitatud videos lubas Tõmošenko, et korraldaks valimisvõidu korral põhiseadusreformi ja paneks selle rahvahääletusele, vähendades riigiaparaadi võimu ja suurendades kodanike oma. 2019. aasta sügise parlamendivalimised võiksid Tõmošenko sõnul toimuda juba uue põhiseaduse järgi.

Tõmošenko lisas, et jätkab võitlust kogu Ukraina territooriumi tagasivõitmiseks. Seniste küsitluste järgi on ta võimalike presidendikandidaatide seas üks populaarsemaid, ehkki kampaania praeguses faasis on kõigi kandidaatide toetus madal. Peale Tõmošenko ei ole ükski opositsioonikandidaat veel ametlikult valimistel osalemisest teatanud.

Uuringufirma BDM eelmise nädala uuring andis Tõmošenko toetuseks 17%, Viktor Janukovõtši endisele liitlasele Juri Boikole 13% ja Porošenkole 10%. Samuti on konkurentsis paremradikaal Oleh Ljaško ja Kodanike Positsiooni kandidaat, Tõmošenko kunagise valitsuse kaitseminister Anatoli Hrõtsenko. BDM annab mõlema toetuseks 9%, ent mõnede hiljutiste küsitluste järgi on nii Ljaškot kui Hrõtsenko peetud ka favoriidiks.