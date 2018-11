Toll kahtlustab Eesti salakaubaveoorganisatsiooni viie tonni huuletubaka Soome vedamises

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: OLIVIER MORIN, AFP

Soome toll kahtlustab, et Eesti salakaubaveoorganisatsioon on toonud 2018. aastal Soome umbes 5000 kilogrammi huuletubakat, mida on müüdud ebaseaduslikele hulgimüüjatele. Aktsiisi on kokku maksmata jäänud umbes 2,2 miljonit eurot, teatas toll.