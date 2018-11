Tohutu maastikupõleng jõudis staariderohkesse Malibu linna

Tuli neelas enda alla Paradise'i linna, mis sai hindamatut kahju, põledes pea täielikult maha: inimesi leiti surnuks põlenuna nii autodest, majadest kui ka otse tänavalt, vahendab uudistekanal Sky.

Osariigi tuletõrjeülem Scott McLean ütles, et häving on linna mõistes pea täielik.

Tugeva tuule tõttu levis tulekahju kiiresti edasi kuulsa ja rikka elanikkonnaga Malibu enklaavi. mille ametnik teatas reede õhtul avalikult, et põleng ei ole kaugeltki veel kontrolli all ja see suundub tiheda asustusega piirkonda.

„Kõikidel elanikel tuleb otsekohe evakueeruda,“ rõhutas ta.

Alles mõne päeva eest Thousand Oaksi baari tulistamisest - milles sai surma 12 inimest, nende seas kohalik šerifiabi - eluga pääsenutel tuli juba reedel silmitsi seista uue ohuga, kui ka seal piirkonnas paluti inimestel põlengu eest evakueeruda.

Tuli sai alguse neljapäeva hommikul, levides kiiresti, hõlmates reede pärastlõunaks juba 30 000 hekatrit.

Tulekahjust ohutusse kaugusesse jäävates piirkondades palutakse inimestel omakorda aknaid mitte lahti hoida, sest maastikupõlengu tõttu võib ka õhukvaliteet tunduvalt halveneda.