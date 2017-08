Tillerson: USA vastab diplomaatide väljasaatmisele Venemaalt 1. septembriks

President Donald Trumpi administratsioon ei ole veel otsustanud, kuidas vastata Venemaa sammule saata riigist välja sadu USA diplomaate, kuid vastata kavatsetakse enne 1. septembrit, teatas USA välisminister Rex Tillerson esmaspäeval.

Päev pärast kohtumist Venemaa välisministri Sergei Lavroviga Filipiinidel ütles Tillerson, et küsis selgitavaid küsimusi Kremli vastuse kohta USA kongressis heaks kiidetud ja Trumpi allkirjastatud uutele sanktsioonidele, vahendab Associated Press.

Vaatamata Venemaa sammule, mis näis paiskavat kaks riiki veelgi suuremasse tülli, saabus Lavrov kohtumisele, kuulutades valmisolekut tihedamaks suhtlemiseks USA-ga Põhja-Korea, Süüria ja Ukraina küsimustes. Tillerson üldjoontes ühines nende meeleoludega, öeldes, et kahel riigil on arutada kriitilised rahvusliku julgeoleku teemad, vaatamata sügavatele erimeelsustele mõnedes küsimustes.

„Ma ei arva, et oleks kasulik lihtsalt kõik ära lõigata üheainsa probleemi pärast,“ ütles Tillerson pärast esimest sanktsioonide kehtestamise järgset kohtumist Lavroviga. „Need on kaks väga suurt riiki ja me peaksime leidma kohti, kus me saame koostööd teha, proovigem koostööd teha. Kohtades, kus meil on erimeelsusi, peame me jätkama nendega tegelemiseks tee otsimist.“

Tillerson ütles veel, et Venemaa näitab üles mõningast valmisolekut alustada rääkimist Ukraina kriisi lahendamise üle.