Tillerson: USA on otseses ühenduses Põhja-Koreaga

Ameerika Ühendriikide välisminister Rex Tillerson tunnistas laupäeval Pekingis, et USA on raketikatsetustega seoses Põhja-Koreaga otseses ühenduses, tunnistades esimest korda sidekanalite olemasolu isolatsionistliku riigiga.

„Me uurime, seega oodakem,“ ütles ta ajakirjanikele pärast Hiina ametivenna Wang Yiga kohtumist. „Me küsime: kas tahate kõnelda? Meil on Pyongyangiga sideliinid: me ei ole pimedas. Meil on paar, kolm kanalit avatud Pyongyangiga.“

Ta ei kommenteerinud, kuidas Põhja-Korea on nende üleskutsetesse suhtunud, kuid märkis, et „me saame nendega rääkida, me räägime nendega“.

USA välisministeerium tõdes laupäeval, et sidekanalite olemasolust hoolimata pole Põhja-Korea näidanud üles mingit huvi alustada tuumarelvadest loobumise üle läbirääkimisi.

„Hoolimata kinnitustest, et USA ei ole huvitatud valitseva režiimi väljavahetamisest, ei ole Põhja-Korea näidanud vähimatki huvi kõneluste vastu tuumarelvadest loobumiseks,“ ütles välisministeeriumi eestkõneleja Heather Nauert.

USA välisminister väisab sel nädalavahetusel Pekingit, kus ta kohtub president Xi Jinpingi ja välisminister Wang Yiga, et arutada president Donald Trumpi novembrikuise visiidi eel võimalusi Põhja Korea tuuma- ja raketiprogrammi peatada.