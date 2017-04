Tillerson tunnistas Moskvas, et USA-Vene suhted on madalseisus

USA-Vene suhted on madalseisus, teatas USA välisminister Rex Tillerson kolmapäeval ühisel pressikonverentsil oma Vene kolleegi Sergei Lavroviga, kus erimeelsusi oli nii palju, et näis, nagu peetaks kaht erinevat pressikonverentsi, teatab CBS.

„Meie kahe riigi vahel on madal usalduse tase,“ ütles Tillerson pärast kahetunnist kohtumist Venemaa presidendi Vladimir Putiniga Moskvas.

Kohtumisel ütles Tillerson Lavrovile, et paremate suhete jaoks USA-ga on vaja Süüria presidendist Bashar al-Assadist lahtiütlemist. Tillerson andis mõista, et oleks võimalik tuua Assadi režiimi esindajad Genfi läbirääkimistele, kuid mitte Assadit ennast.

„Aga lõpptulemus ei paku meie seisukoha järgi Süüria tulevases valitsemises mingit rolli Assadile ega Assadi perekonnale,“ ütles Tillerson, kes veel kaks nädalat tagasi ütles, et Assadi kõrvaldamine ei ole prioriteet. „Me ei arva, et rahvusvaheline kogukond sellega nõus oleks, me ei arva, et maailm sellega nõus oleks.“

Loe veel

„Diktaatori edukat kukutamist on väga raske mäletada,“ ütles aga Lavrov.

Teravaid märkusi öeldi ka Venemaa väidetava sekkumise kohta USA 2016. aasta presidendivalimistesse. Tillerson sõnas, et selline sekkumine on „selgelt kindlaks tehtud“ ja väärt Kremli-vastaseid sanktsioone. Lavrov teatas, et ei ole näinud mingeid tõendeid, mis toetaksid valimistesse sekkumise väiteid, vaatamata paljudele nõudmistele tõendid esitada.

„Me tahame kuulda konkreetseid tõendeid ja siis reageerime vastavalt,“ ütles Lavrov.