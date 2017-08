Tillerson: Trump kasutas "tulest ja raevust" rääkides keelt, mida Kim mõistab

USA välisminister Rex Tillerson kommenteeris kolmapäeval president Donald Trumpi lubadust Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni edasistele ähvardustele „tule ja raevuga“ vastata.

Kagu-Aasia visiidilt naasev Tillerson rõhutas, et ei usu, et Põhja-Koreast lähtuks USA-le praegu otsene oht. „Ameeriklased võivad öösel rahulikult magada,“ ütles Tillerson. Presidendi avalduse eesmärk oli riigisekretäri sõnul jõulise ja selge signaali saatmine Põhja-Korea liidrile, et vältida tolle võimalikku valearvestust.

„President saadab Põhja-Koreale jõulise signaali keeles, mida Kim Jong-un mõistab – sest diplomaatilist keelt ei paista ta mõistvat,“ ütles Tillerson. „Arvan, et president tahtis lihtsalt Põhja-Korea režiimile selgeks teha, et USA on vaieldamatult võimeline ennast ja oma liitlasi kaitsma.“

Tillerson lisas, et teisipäevane uudis Põhja-Korea miniaturiseeritud tuumalõhkepea väljatöötamisest pole julgeolekuolukorda oluliselt muutnud. „Ma ei ole näinud midagi ega tea midagi, mis osutaks, et olukord on viimase 24 tunni jooksul oluliselt muutunud,“ ütles Tillerson.

Tillersoni sõnul näitab Põhja-Korea agressiivne retoorika ainult riigi ebakindlust. „Surve hakkab ennast tundma andma,“ ütles Tillerson. „Arvan, et sellepärast on Pyongyangi retoorika muutumas valjemaks ja ähvradavamaks. Kas oleme nad nurka ajanud või mitte, on raske öelda, ent diplomaatilises mõttes ei ole kunagi hea kedagi nurka suruda, ilma et neil oleks teed sealt väljumiseks.“

"Põhja-Korea parem lõpetagu USA ähvardamine," ütles Trump teisipäeval. "Neile vastatakse tule ja raevu ja sõjalise relvajõuga, mida maailm pole varem näinud!"

Kolmapäeval teatas Põhja-Korea, et kaalub raketilööki USA-le kuuluva Guami territooriumi vastu.

"The American people should sleep well at night" - US Secretary of State Rex Tillerson on tensions with North Korea https://t.co/NrmZvyIRmX pic.twitter.com/FG7QsVk9jw

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 9, 2017