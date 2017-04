Tillerson: sõlmitud kokkulepe ei suuda tuumavaba Iraani eesmärki täita

USA välisminister Rex Tillerson kuulutas Iraaniga sõlmitud tuumakokkuleppe kolmapäeval läbikukkunuks, kuid jättis avatuks võimaluse, et president Donald Trumpi administratsioon sellest siiski kinni peab.

Tillerson püüdis kinnitada arusaama, et USA seisab agressiivselt vastu Iraani destabiliseerivale käitumisele kogu Lähis-Idas, kuigi Trump ei ole tuumaleppest välja astunud, vahendab Associated Press.

„JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action – ühendatud kõikehõlmav tegevusplaan, Iraaniga sõlmitud tuumaleppe ametlik nimetus – toim) ei suuda tuumavaba Iraani eesmärki täita,“ ütles Tillerson. „See ainult lükkab nende tuumariigiks saamise eesmärgi täitumist edasi.“

Tillersoni sõnul esindab eelmise presidendi Barack Obama administratsiooni koos teiste maailma suurriikidega sõlmitud kokkulepe „sama läbikukkunud lähenemist“ nagu Põhja-Korea puhulgi. Nagu Põhja-Koreagagi ei ole USA Tillersoni väitel ka Iraaniga valmis kannatlik olema. Tillerson loetles seejuures riike, kus Iraan tema sõnul terrorismi ja vägivalda toetab.

Trump on aga siiski pärast ametisse astumist hoidunud lubadusest, et tühistab kokkuleppe. Tillerson ütles, et otsus tehakse osana kogu valitsuse Iraani-poliitika ülevaatamisest, mis on praegu käimas.

„Trumpi administratsioonil ei ole kavatsust Iraani osas litrit tulevasele administratsioonile edasi anda,“ ütles Tillerson.

Kurjakuulutava hoiatusena seostas Tillerson Iraani käitumist Põhja-Korea omaga ning ütles, et USA-l ei ole kummagi riigi suhtes enam „strateegilist kannatlikkust“.

„Kontrollimatul Iraanil on potentsiaal käia sama teed kui Põhja-Korea ning võtta maailm kaasa,“ ütles Tillerson.