Tillerson Põhja-Koreale: meie ei ole teie vaenlased, Tillerson Venemaale: suhted võivad veelgi halveneda

USA välisminister Rex Tillerson kutsus teisipäeval üles dialoogile Põhja-Koreaga ning tunnistas, et USA suhted Venemaaga on president Donald Trumpi administratsiooni ajal halvenenud.

Tillerson ütles kuue kuu möödumist tema ametisse astumisest tähistanud pressikonverentsil, et USA eesmärk ei ole Põhja-Korea valitsuse kukutamine ega sõjalise jõu kasutamine, vahendab Washington Post.

„Me ei püüdle režiimimuutuse poole, me püüdle režiimi kokkuvarisemise poole, me ei püüdle poolsaare kiirendatud taasühinemise poole, me ei otsi ettekäänet oma sõjaväe 38. paralleelist põhja poole saatmiseks,“ ütles Tillerson. „Me tahame põhjakorealastele edasi anda: „Meie ei ole teie vaenlased, meie ei ole teie jaoks oht. Aga teie kujutate endast lubamatut ohtu meile ja me peame reageerima.““

Tillerson lisas, et USA loodab, et mingil hetkel Põhja-Korea mõistab seda ja istub maha, et dialoogi pidada.

Tillersoni sõnul püüab USA administratsioon avaldada Põhja-Koreale „rahumeelset survet“, sest valikuvõimalused on piiratud, eriti kui mõelda sellele, et tegutsetakse ajapuuduses.

Venemaa kohta ütles Tillerson, et vaatamata halvenevatele suhetele suudetakse siiski koostööd teha Süüria ja terrorismivastase võitluse asjus, ning neid teemasid arutatakse ka sel nädalavahetusel Filipiinidel, kus Tillerson kohtub Venemaa välisministri Sergei Lavroviga.

„Ma ei usu, et Ameerika rahvas tahab, et meil oleks halb suhe tohutu tuumajõuga, aga ma arvan, et nad on pettunud,“ ütles Tillerson.

Tillerson tsiteeris Trumpi, kes ütles Lavrovile nende kohtumisel Valge Maja Ovaalkabinetis, et Venemaa kohta vajatakse häid uudiseid. Tillersoni sõnul on ta hoiatanud Venemaa presidenti Vladimir Putinit ja Lavrovi, et „olukord on halb, aga uskuge mind, see võib halvemaks minna. Ja just läkski.“

Putini otsus kärpida USA diplomaatide arvu Venemaal oli Tillersoni hinnangul mäng sisepoliitikale.

„Ta tundis, et pidi midagi tegema,“ ütles Tillerson Putini kohta. „Kas see teeb meie elu keerulisemaks? Loomulikult teeb see meie elu keerulisemaks.“