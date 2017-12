Tillerson: NATO suhete normaliseerimist Venemaaga ei toimu

USA välisminister Rex Tillerson ütles NATO välisministrite kohtumisel täna Brüsselis, et lääneliitlased leppisid kokku, et suhete „normaliseerimist” Venemaaga ei toimu.

„Meil oli sellel NATO kohtumisel palju arutelusid ... selle üle, milline on kohane suhtlemine Venemaaga, ja ma arvan, et on lai konsensus kõigi NATO liikmete hulgas, et täna ei ole mingit dialoogi normaliseerimist Venemaaga,” ütles Tillerson ajakirjanikele, vahendab Reuters.

Tuues esile selle, kuidas lääs sõltub Venemaast oma jõupingutustes erinevate konfliktide lahendamiseks Lähis-Idas, ütles Tillerson, et Washington peab Moskva ülesandeks tagada, et Venemaa liitlane Damaskus võtaks osa ÜRO juhitud Süüria rahuläbirääkimistest.