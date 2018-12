Tiit Made: George H.W. Bush nimetas meie iseseisvuspüüdeid enesetapjalikuks natsionalismiks, toetas kõigiti NSVL-i säilimist

Manalateele läinud Ameerika Ühendriikide 41. president George W. Bush oli maailma avalikkuse kiirtevihus aastatel, mil toimusid väga olulised ja konstruktiivsed muutused riikidevahelistes suhetes, mil varises kokku kommunistlik süsteem.

Ta oli asepresidendina esindusliku ja tegutsemishimulise president Ronald Reagani kõrval või varjus kui too kujundas eeldusi bolševistliku impeeriumi kokkuvarisemiseks. Kuid ta hoidus igasugusest oma initsiatiivist ja ja arvamuseavaldamistest ning ei kritiseerinud president Reagani ettevõtmisi. Asepresident Bushil oli suur ajalooline au esindada Ameerika Ühendriike 1982, 1984 ja 1985. aastal Moskvas Leonid Brežnevi, Juri Andropovi ja Konstantin Tšernenko matustel.

Meil Eestis on läbi aegade olnud populaarne Valter Ojakääru laul „Tihemetsa Tiina”. Seal on read „Temast rääkida võib nii mõndagi head. Aga peale selle on tal ka väikesed vead.” Need stroofid käivad päris hästi ka George W. Bushi kohta. Saanud 1988. aastal presidendiks oli ta oma eelkäijast tublisti tagasihoidlikum ja NSV Liiduga suhtlemisel vaoshoitum, võimalikult sõbralikum ja mõistvam.

President Bush oli veendunud, et Kremli impeeriumit on võimalik demokratiseerida ning toetas igati Mihhail Gorbatšovi riigijuhina ja tema ettevõtmisi või ei teinud suurtest sigadustest välja nagu intsidendist Vilnius-Medininkai tollipunkti ründamisel OMON-i poolt, kus seitse Leedu piirivalveohvitseri said surma ja üks raskelt vigastada. Bush oli samal ajal kahepäevasel visiidil Moskvas ja kohtus Gorbatšoviga.