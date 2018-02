Tiibetis süttis põlema ajalooline Jokhangi klooster

Tulekahi leidis aset pelgalt päev pärast uusaastapidustusi pealinna Lhasa keskel asuvas kloostris, saades alguse kohaliku aja järgi kell 18.40 ja lõpu juba mõne tunni pärast, vahendab uudistekanal BBC.

Telekaadritelt oli näha, kuidas enam kui tuhat aastat vana kloostri katusest tuli välja leeke.

Devastating news from Lhasa of the Jokhang temple on fire. pic.twitter.com/LXiIlvc7V5— Robert Barnett (@RobbieBarnett) February 17, 2018