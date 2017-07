Tiibeti õiguste kaitsjad on piirkonna UNESCO pärandnimekirja kandmise vastu

Tiibeti õiguste eest seisvad grupid kritiseerivad ÜRO kultuuriorganisatsiooni otsust laiendada maailmapärandi staatust platoole, mis suuresti asub Tiibeti aladel. Gruppide sõnul suurendaks selline samm piirkonnas Hiina kontrolli.

Tiibeti õiguste eest seisvad grupid väidavad, et Qinghai provintsis asuva Hoh Xi tähistamine UNESCO märgistusega, lubaks Hiina võimudel piirkonnast kohalikud elanikud eemaldada ja see ohustab sealset keskkonda ja kultuuri, vahendas Reuters.

"UNESCO kommitee ignoreeris fakti, et tiibetlased, eriti nomaanid, on maastiku kujundajad, kelle panus metsiku looduse säilitamisel on kriitilise tähtsusega," ütles „Rahvusvaheline kampaania Tiibeti eest” (International Campaign for Tibet, ICT) tegevdirektor Kai Müller.

UESCO kõneisik ütles, et Hiina valitsus andis lubaduse, et piirkonnas ei toimu sunniviisilist ümberasustamist.

"Nad lubasid ka kogukondadega koostööd teha, et seda piirkonda kaitsta," lisas ta.

Hiina välisminister keeldus teemat kommenteerimast.

Hiina lükkab tagasi kõik etteheited selle kohta, et tiibetlastele keelatakse nende religioosseid ja kultuurilisi õigusi.

Kõnealuse ala kõrgus on enam kui 4500 meetrit ja see on koduks paljudele liikidele, kaasa arvatud kogu tiibeti antiloobi populatsioonile.

UNESCO viimase otsuse järel on Hiinas enam kui 50 maailmapärandi loetellu kuuluvat paika.