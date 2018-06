Theresa May võit: Briti parlamendi alamkoda kinnitas valitsuse Brexiti-seaduse

Briti parlamendi alamkoda kinnitas eilsel hääletusel peaminister Theresa May eelnõu Euroopa Liidust väljumise kohta.

Poolt hääletasid ka mitmed euromeelsed konservatiivid eesotsas Dominic Grieve´iga, kes olid nõudnud parlamendile lõpliku lahkumislepingu osas vetoõigust. Grieve andis järele pärast Brexiti-ministri David Davise kirjalikku avaldust, kus lubati hägusas sõnastuses, et siduvaks hääletuseks on vaja alamkoja spiikri otsust. Grieve sai euromeelsetelt erakonnakaaslastelt järeleandmise eest ohtralt kriitikat ja kuus konservatiivide saadikut hääletas ikkagi tema esialgse ettepaneku poolt.

Vaatlejad hoiatavad, et May jaoks on tegu vaid ajutise triumfiga. Juulis seisab ees veel keerulisem hääletus tolliliitu kuulumise või seal lahkumise üle, kus konservatiivide euromeelsed ja -skeptilised tiivad uuesti raginal tülli lähevad. Eelkõige pole selge, kuidas lahendada edukalt Euroopa Liiduga peetavad läbirääkimised, kus põhiliseks komistuskiviks on Iiri saare sisepiiri küsimus.