Theresa May: Suurbritannia ja Euroopa vahel lõppeb vaba liikumine

Theresa May

Esmaspäeval andis Suurbritannia peaministri Theresa May esindaja teada, et aasta 2019 märtsiks lõppeb vaba liikumine Ühendkuningriikide ning Euroopa vahel.

Brexiti kõnelustest pole Suurbritannia osapool suutnud leida konsensust, avaldades meedias vastakaid seisukohti. Näiteks eelmisel nädalal sõnas Briti rahandusminister Philip Hammond, et migratsioonnipoliitikas muudatusi pärast Suurbritannia lahkumist ei tule.

Esmaspäeval lükkas selle ümber Theresa May oma pressiesindaja vahendusel, teatades, et kodanike vaba liikumine Euroopaga lõppeb 2019. aasta märtsist koos Brexitiga, vahendab Reuters.

Kuigi Brexiti kõneluste vältel on Briti poliitikud väljendanud vastandlikke seisukohti, sõnas May esindaja, et tegelikkuses jätkatakse peaministri jaanuaris esitatud plaani kohaselt. Täpsustused, millistel tingimustel saab edaspidi Suurbritanniasse reisida, elada ning õppida, selginevad Brexiti lõppfaasideks.