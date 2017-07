Theresa May poetas valimishävingust kuuldes pisara

Theresa May

Suurbritannia peaminister Theresa May tunnistas, et poetas väikse pisara, kui nägi juunikuiste erakorraliste üldvalimiste tulemusi, mille põhjal ta kaotas määrava tähtsusega parlamendienamuse.

May ütles usutluses rahvusringhäälingule BBC, et ta tundis ennast „laastatult“, kui kuulis esialgsetest valimistulemustest, mille kohaselt tegi tema tooride partei katastroofilise tulemuse ja kaotas oma niigi väikese parlamendienamuse, mida ta soovis erakorraliste valimiste tulemusel vastupidi suurendada.

May tunnistas, et tema valimiskampaania oli kaugel ideaalsest, kuid tõdes, et ta lootis siiski erakonna enamust Euroopa Liidust lahkumise eel suurendada.

Valitsusjuhi sõnul teatas talle valimistulemustest tema abikaasa Philip, kes seejärel pakkus talle ka lohutust. „Kui ma tulemustest kuulsin, oli see täielik šokk,“ ütles May. „Mul läks mitu minutit aega, et sellega leppida.“

May oli valimiste järel oma erakonna tohutu surve all, et ta astuks tagasi aastakümnete kõige suurema poliitilise kaose eest, mille ta põhjustas erakorraliste valimiste vajaduseta väljakuulutamisega.

May sõnul ei kaalu ta peaministritoolilt lahkumist. Ühtlasi keeldus ta spekuleerimast kaua tal õnnestub ametis püsida. „Meil on palju asju, millega tuleb tegeleda, ja peaministrina soovin ma inimeste elujärge parandada,“ ütles ta.