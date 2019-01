Theresa May palub Euroopa Liidult Brexiti-kokkuleppe uuesti avamist

May ütles valitsusele, et püüab seda ikkagi teha, vahendab BBC News.

Konservatiividest mässulised, kes hääletasid May Euroopa Liiduga sõlmitud kokkuleppe varem sel kuul maha, nõuavad õiguslikult siduvaid muudatusi vastuolulisse Iiri varuplaani sättesse.

Konservatiividele on antud korraldus hääletada Sir Graham Brady esitatud Iiri varuplaani alternatiivi poolt, aga ei ole veel teada, millised parandusettepanekud täna õhtul hääletusele lähevad.

Minister Liam Fox on öelnud, et Brady parandusettepanek annaks peaministrile tugeva mandaadi Brüsselisse naasmiseks.

Mõned konservatiividest Brexiti toetajad on andnud märku, et toetavad nüüd Mayd, vaatamata sellele, et on varem ähvardanud vastu olla.