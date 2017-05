Theresa May mõistis "vastumeelse terrorirünnaku" teravalt hukka

Theresa May

Briti peaminister Theresa May mõistis Manchesteris toimunud "vastumeelse terrorirünnaku" hukka ja lisas oma esimeses teates, et traagilise sündmuse kohta kogutakse kokku maksimaalne informatsioon.

"Kõik meie mõtted on täna nendega, kes hukkusid, ja nende lähedestega, kes on saanud kannatada," seisis May pressiavalduses.

May kutsus täna hommikuks kokku ka Briti valitsuse erakorralise istungi.

Samuti on teada, et seoses juunis toimuvate parlamendivalimistega lõpetatakse Suurbritannias hetkel kõik kampaaniaga seotud tegevused.

Politsei sõnul hukkus öösel Manchester Arenal toimunud Ariana Grande kontserdil vähemalt 19 inimest ja 50 sai vigastada.