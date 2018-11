Theresa May: minu kukutamine tähendaks ohtu, et Brexit jääb ära või lükkub edasi

May lisas, et ei lase end parteikaaslaste ultimaatumitest ja võimalikust umbusaldusavaldusest segada. “Juhivahetus ei muudaks praegusel hetkel läbirääkimisi sugugi lihtsamaks,” ütles May telekanalile Sky News. „See tähendaks ohtu, et läbirääkimised jäävad venima ja sellest tulenevalt ohtu, et Brexit lükkub edasi või nurjatakse.”

May euroskeptikutest parteikaaslased lubasid reedel, et avaldavad parteijuhile umbusaldust. Siiani pole nad aga kokku saanud 48 konservatiivse parlamendiliikme allkirja, mida umbusaldusavalduse tegemiseks vaja läheb.

Suurima opositsioonipartei leiboristide liider Jeremy Corbyn ütles täna, et tema partei hääletab May sõlmitud kokkuleppele vastu. Samas ütles Corbyn, et ei pea uue euroreferendumi korraldamist lähiajal võimalikuks. „See on võimalus tulevikus, aga mitte praegu – sest mida me valijatelt küsiksime?” küsis Corbyn. Vastuseks küsimusele, kas ta ise hääletaks referendumil EL-i kuulumise poolt või vastu, vastas Corbyn: „Ma ei tea.”