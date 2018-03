Theresa May kutsub EL-i liidreid üles Venemaa spioone koju saatma

Suurbritannia peaminister Theresa May kohtub täna Euroopa liidritega ja soovitab neilgi võtta ette samme julgeolekuohu vastu, mis puudutab Venemaad.

The Guardian kirjutab, et May kohtub EL-i juhtidega Euroopa Ülemkogul, kus räägib Venemaaga seotud ohtudest. Loomulikult on see seotud spiooniskandaaliga, kui Venemaa väidetavalt topelagent Sergei Skripiali ja tema tütre mürgitas. Vene võimud on igasugu seoseid eitanud.

Ometi saatis Suurbritannia riigist välja 23 diplomaati, kelle puhul on viidatud, et pigem tegid nad spioonitööd. May soovitab ka teistel riikidel üle vaadata, kas osa diplomaate riigist välja saata.

May viitas, et Venemaaga seotud ohud ei kao niipea kuskile. "Euroopa demokraatia esindajana seisab Suurbritannia koos Euroopa Liidu ja NATO-ga selle eest, et nende ohtudega tegeleda," lisas ta.