Theresa May jäi ametisse lubadusega, et varsti ta siiski lahkub

May võitis usaldushääletuse alles pärast seda, kui lubas, et astub ametist tagasi, kui vaidlused Euroopa Liidust lahkumise üle on läbi, ega kandideeri valimistel 2022. aastal, ilmnes teadetest tooride seadusandjate kohtumiselt enne hääletust.

George Freeman, tooride parlamendisaadik, ütles, et May andis kohtumisel osalejatele mõista, et ta „arvestab ja austab partei tahet, võimaldades pärast Euroopa Liidust lahkumist uuel juhil valimistele vastu minna”.

Järgmine kord, millal Mayle oleks võimalik partei eeskirjade kohaselt umbusaldust avaldada, on alles aasta pärast, mis peaks andma peaministrile vahelduseks võimaluse ennekõike lahkumisleppe vastuvõtmisele keskenduda. Täna hommikul leidis aga osa tooride saadikutest, et May peaks tagasi astuma, arvestades, et rohkem kui kolmandik erakonna seadusandjatest teda ei toeta.