Theresa May jääb ametisse

200 toorit toetas May jätkamist; 117 soovis tema väljavahetamist, vahendab uudistekanal Sky.

Leadership contest against Theresa May triggered pic.twitter.com/ywrWpq9WfT— Mike Kumar (@Mike_KumarSky) December 12, 2018

Täna hommikuks oli 48 tooride partei saadikut saatnud erakonna siseeluga tegeleva nn 1922. komitee esimehele Graham Bradyle kirja, teatades, et ei toeta peaministrit, ja paludes korraldada usaldushääletuse.

May tool kõigub seoses ebapopulaarse Brexiti-leppega, millega ükski partei ei paista rahul olevat, sh peaministri enda oma, ja mis viis selle allkirjastamise järel ka valitsuskabineti osalise lagunemiseni.

Täna hommikul sellest kuuldes tegi peaminister May avalduse Downing Streetilt, öeldes, et ta võitleb umbusaldamise vastu „kõigega, mis mul on”. „Töö, millega ma ametisse astudes alustasin, olen ma valmis ka lõpule viima,” ütles May.

Ta lisas, et jättis usaldushääletuse tõttu ära ka tänaseks planeeritud kohtumise Iiri peaminister Leo Varadkariga.