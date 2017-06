Theresa May: Euroopa Liidu kodanikke ei sunnita Brexiti järel Suurbritanniast lahkuma

Briti peaminister Theresa May lubas Brüsselis Euroopa Ülemkogul, et seaduslikult riigis viibivatel Euroopa Liidu kodanikel on pärast Brexitit samad õigused, mis Suurbritannia kodanikel, vahendab BBC.

Uus "Euroopa Liidu immigrandi" staatus garanteeriks kõigile, kes Ühendkuningriigis vähemalt viis aastat elanud, võrdsed õigused tervishoiule, haridusele, toetustele ja pensionidele.

Ühendkuningriigis elab ligikaudu 3,2 miljonit Euroopa Liidu kodanikku, kelle edasine saatus olnud Brexiti läbirääkimistel Euroopa Liidu üks peamisi prioriteete. May kinnitas Brüsselis Euroopa Liidu partneritele, et "Ühendkuningriik ei sunni kedagi lahkuma ega soovi perekondi lahutada".

Sel nädalal alanud Brexiti läbirääkimiste lõpuleviimise tähtajaks on kokku lepitud 30. märts 2019. aastal. BBC kirjutab, et on kategooriaid, kelle staatus on veel ebaselge nagu näiteks lapsed, tudengid ja Ühendkuningriigiga erisuhet omavad Iiri kodanikud.

Euroopa Ülemkogu president Donald Tusk rõhutas Brüsselis, et endiselt on avatud uks Suurbritannia jäämiseks Euroopa Liitu. Tsiteerides John Lennoni legendaarset hitti "Imagine", ütles Tusk: "You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one" ("Võite öelda, et olen unistaja, aga ma pole ainus").