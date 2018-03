Theresa May: endise spiooni ja ta tütre mürgitamise taga on ilmselt Venemaa

Endine Vene spioon Sergei Skripal ja tema tütar on siiani üliraskses seisundis ning nüüd kinnitas Suurbritannia peaminister Theresa May, et rünnaku taga olid ilmselt venlased ise.

BBC kirjutab, et May ütles, et mürgitamiseks kasutati sellist närvimürki, mida arendatakse just Venemaa sõjatööstuses.

Ta sõnas, et seetõttu on Suurbritannia valitsus veendunud, et rünnaku taga on just Venemaa. Venemaa suursaadik Londonis peab nüüd minema Suurbritannia valitsusele aru andma, kas rünnaku taga oli Venemaa valitsus või kasutas keegi teine nende närvimürki.

Moskva on kõik etteheited tagasi lükanud ja süüdistab Suurbritanniat Vene-vastase hüsteeria õhutamises.

Kahtlases seisundis Skripalid leiti veidi üle nädala eest ostukeskuse eest pingilt. Uue info järgi võidi Skripal mürgitada juba tema kodus. See tähendab, et närvimürk oli tema organismis tunde, enne kui ta kokku kukkus.

Keemiarelvade ekspertide sõnul võib see tähendada, et tegu on uut tüüpi närvimürgiga, mis toimib aeglasemalt.

Endine polkovnik Skripal tegi aastate eest Briti luurele MI6 teatavaks kümnete Euroopas resideerivate agentide nimed. Ajalehe Izvestija andmeil värvati Skripal 1990. aastate teisel poolel Vene armees töötamise ajal. Teenete eest maksis MI6 talle mitme aasta vältel kokku 100 000 dollarit. Ajalehe allikate väitel põhjustas ta Vene luurevõrgustikule märkimisväärset kahju.

2006. aastal mõistis Moskva sõjaväekohus ta 13 aastaks vangi. Juulis 2010 vabastati ta USA-s vahistatud Vene spioonide vahetusprogrammi osana.