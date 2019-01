Theresa May: Brexiti ärajäämine tõenäolisem kui leppeta lahkumine

May hinnangul on leppeta Brexitist tõenäolisem, et parlament otsustab Brexiti üldse ära jätta. Tema hinnangul sünniks sellest "katastroofiline kahju", vahendab BBC.

"Nagu oleme viimastel nädalatel näinud, on Westminsteris neid, kes soovivad Brexitit edasi lükata või isegi peatada," teatab May meedia andmetel oma kõnes.

"Soovin parlamendiliikmetel järele mõelda, milliseid tagajärgi selline tegu tooks kaasa Suurbritannia rahva usule demokraatiasse," jätkab ta. "Mis oleks, kui leiaksime end olukorrast, kus rahvas on otsustanud jääda Euroopa Liitu, aga parlament üritaks meid sealt hoopis välja tuua? Meil kõigil on kohustus viia ellu rahvahääletuse tulemused."

Kui parlament teisipäeval May Brexiti-lepingu tagasi lükkab, on May'l kolm tööpäeva aega välja tulla plaan B-ga. Kui ka see hääletusel läbi kukub, lahkub Suurbritannia Euroopa Liidust 29. märtsil ilma leppeta, kui parlament ei otsusta lahkumist edasi lükata või üldse ära jätta.