Theresa May avaldas muret salasepitsuste pärast

Ajaleht The Sunday Times kirjutas nimelt täna, et saadikurühmadel on soov juba järgmisel nädalal tuua lauale muudatusettepanek, mille kohaselt oleks seadusandjatel võimalik muuta alamkoja toimise reeglistikku, mille alusel võtta valitsuselt kontroll üle ja peatada ajutiselt ühendusest lahkumist määratleva artikkel 50 jõustamine.

Täna seda kommenteerides, ütles Downing Streeti pressiesindaja, et seesuguse idee kavadamine on „äärmiselt murettekitav, sest võtab sel ajaloolise tähtsusega hetkel valitsuselt võimu täita seaduslikke tingimusi, mida näeb ette ühendusest lahkumise protsess“.

„Üldsus hääletas Euroopa Liidust lahkumise poolt ja on tähtis, et rahva toetusel tegutseval valitsusel oleks võimalik see otsus ellu viia,“ rõhutas ta.

Oma avalduses tuletas May büroo ka meelde, et just seesugune salasepitsus peaks olema meeldetuletuseks neile parlamendisaadikutele, kes on Euroopa Liidust lahkumise poolt: neil tuleb hääletada leppe poolt või seista silmitsi ohuga, et parlament peatab Brexiti.

May valitsuse Brexiti-lepe lükati teisipäeval parlamendisaadikute poolt ülekaalukalt (häältega 432-202) tagasi, ent peaminister elas üle umbusaldushääletuse (häältega 325-306), ja see tähendab, et valitsusjuhil tuleb juba uuel nädalal esitada uus plaan, kuidas Euroopa Liidust lahkuda.