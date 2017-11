The Times: Vene Twitteri-kontod promosid enne referendumit jõuliselt Brexitit

Vene Twitteri-kontodelt postitati Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise referendumi paiku 48 tunni jooksul ligi 45 000 sõnumit eesmärgiga tekitada lahkhelisid, kirjutab täna ajaleht The Times.

The Times tsiteeris Swansea ülikooli ja California ülikooli Berkeleys andmeteadlaste uuringut, vahendab Reuters.

The Timesi teatel õhutas enamik säutse inimesi Brexiti poolt hääletama, kuigi paljud toetasid ka Euroopa Liitu jäämist. Üks uuringu autoreid Tho Pham ütles The Timesi vahendusel, et peamine järeldus on, et eesmärgipäraselt kasutati roboteid ja neil oli mõju.

Uuringus jälgiti 156 252 Vene kontot, milles mainiti hashtag’i #Brexit. Sealhulgas üks neist, Svetal1972 postitas 2016. aasta 20.-24. juunil 92 säutsu, kutsudes ka näiteks üles „muutma 23. juunit meie iseseisvuspäevaks”.

Paljud sõnumid näivad olevat tulnud automatiseeritud kontodelt, mida nimetatakse bot’ideks, või küborgkontodelt, mis on tugevalt automatiseeritud, kuid mille tegevuses osalevad ka inimesed.

2016. aasta 23. juuni referendumil hääletas 51,9 protsenti valijatest Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise poolt.