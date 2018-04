The Times: Suurbritannia on kindlaks teinud koha, kus Salisburys kasutatud mürki Venemaal toodeti

Briti julgeolekuteenistused usuvad, et on kindlaks teinud salajase Vene laboratooriumi asukoha, kus toodeti relvana kasutatav närvimürk, mida kasutati endise topeltagendi Sergei Skripali ja tema tütre Julia vastu Inglismaal Salisburys, kirjutab ajaleht The Times.

Ministrid ja julgeolekuametnikud suutsid allika kindlaks teha, kasutades teaduslikku analüüsi ja luureandmeid Skripalide mõrvakatsele järgnenud päevadel kuu aega tagasi, teatasid julgeolekuallikad The Timesile.

Suurbritannia teadis objekti olemasolust, kus novitšoki-nimeline mürk toodeti, juba enne 4. märtsil toimunud rünnakut, kirjutab The Times. Whitehalli allikas lisas: „Me teadsime üsna kindlalt selle esimese Cobra (Briti valitsuse erakorraline koordinatsiooninõupidamine, mis toimus samal nädalal – toim) ajaks, et oli ülekaalukalt tõenäoline, et see tuli Venemaalt.”

Julgeolekuallikad ei väida, et asi on sada protsenti kindel, kuid üks allikas kinnitas, et kindlus asukoha suhtes on suur. Samuti usutakse, et venelased on läbi viinud katseid, et näha, kas novitšokki saab kasutada mõrvadeks.