The Times: Salisburys kasutatud närvimürk valmistati Venemaa sõjalises uurimisbaasis Saratovi oblastis

Šihhanõs tuvastatud varud olid väiksemad, kui aine puhul, mida kasutataks lahinguvälja relvas, mis viitab sellele, et aine kasutusala on sihtmärgistatud mõrvad. Suurbritannia keemia-, bioloogilise, radioloogilise ja tuumarügemendi endine ülem Hamish de Bretton Gordon, kes on luureandmeid näinud, nimetas neid The Timesile väga mõjuvateks. „Luureandmed, mis Suurbritannial on, osutavad selgelt Venemaale ja Šihhanõle,” ütles de Bretton Gordon. „Pole kahtlust, et venelased nühivad seda praegu maha, kui me räägime.”

De Bretton Gordoni sõnul ei ole olemas midagi, mis toetaks väiteid, et novitšok oleks võinud tulla kusagilt mujalt endisest Nõukogude Liidust, näiteks Ukrainast või Usbekistanist.

The Times kirjutab, et Suurbritannia ei taha kuidagi oma luureandmete allikaid paljastada, kuid luureteenistustes kasvab frustratsioon Venemaa pealejäämise suhtes propagandasõjas. Luureteenistused on teinud valitsuses lobitööd rohkemate luureandmete avaldamiseks, mis aitaksid liitlasi Moskva süüs veenda. Whitehalli allikad ütlesid The Timesile, et luureandmete jagamine liitlastega on olnud enneolematu.