The Sun: Scotland Yard usub, et Skripalide mürgitamise viis Kremli heaks läbi kahemeheline löögirühm

Närvimürgirünnaku topeltagent Sergei Skripali ja tema tütre Julia vastu viis Inglismaal Salisburys läbi kahemeheline löögirühm, teatab Briti kõmuleht The Sun Scotland Yardi allikatele viidates.

Mehed lahkusid Suurbritanniast järgmisel hommikul pärast Kremli ülesandel mõrvakatse toimepanekut, kirjutab The Sun.

Nüüd arvatakse nad viibivat Venemaal ja olevat Venemaa presidendi Vladimir Putini kaitse all.

Briti politsei juurdlus on The Suni teatel keskendunud vähemalt kahele võtmetähtsusega „huvipakkuvale isikule”, kellel on peaaegu kindlasti lähedased sidemed Venemaaga.

Mõlemad arvatakse olevat põgenenud Suurbritanniast 24 tunni jooksul pärast 4. märtsil toimunud mõrvakatset.

Allikad teatasid The Sunile, et uurijad tahavad kindlasti süüdlased kriminaalvastutusele võtta.