The Sun: Salisbury mürgirünnaku kahtlusalune lendas Londonisse koos Julia Skripaliga ja naasis mõni tund hiljem Moskvasse

Endise Vene spiooni Sergei Skripali mõrvakatse kahtlusalune lendas Suurbritanniasse sama lennukiga kui Skripali tütar Julia, teatas konservatiivist minister John Glen.

Glen ütles ka, et sama isik lendas vaid mõni tund hiljem Moskvasse tagasi, vahendab The Sun.

Salisburyst Suurbritannia parlamenti valitud Glen on saanud luurebriifinguid mürgitamise kohta oma valimisringkonnas.

„See, mille pale me peame mõtlema, on üldine pilt ja mis tegelikult juhtus,” ütles Glen eile Sky Newsile. „Kes oli lennul koos Julia Skripaliga? Kas see isik naasis Moskvasse mõni tund hiljem? Mis juhtus enne sündmusi siin? Selles võisid osaleda teised inimesed, mitte lihtsalt, et novitšok tuli siia. Seega, kuidas see siia saabus?”

The Suni andmetel lendas kahtlusalune Moskvasse tagasi vaid viis tundi pärast saabumist koos Juliaga.