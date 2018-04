The Sun: Julia Skripal viibib relvastatud kaitse all Briti sõjaväebaasis

Salisbury mürgirünnaku ohvriks langenud Julia Skripal, kes üleeile haiglast välja lasti, viibib relvastatud kaitse all Briti sõjaväebaasis, teatab kõmuleht The Sun.

„Ta on haiglas ühes sõjaväebaasis tema enda kaitseks ja tema tervise jälgimiseks,” ütles allikas The Sunile. „Selle närvigaasi mõju on teadmata ja võib iga hetk taas ilmneda.”

Loodetakse, et Julia saab nüüd anda viiteid rünnaku toimepanija kohta.

„Nad ei saa tapjat kunagi kätte, ta on ilmselt tagasi Moskvas ja joob viina,” ütles The Sunile aga Skripalide anonüümseks jäänud sõber.