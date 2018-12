The Irish Sun: Imre Arakas teeskles turisti ja jalutas läbi võimaliku ohvri teekonna

Matti Aivar Lind toimetaja RUS 2

Foto: The Sun

Ajaleht The Irish Sun avaldas foto, millel on näha, kuidas Imre Arakas jalutab „seljakotirändurina“ mööda Iirimaa pealinna Dublinit, et tõenäoliselt tutvuda oma võimaliku ohvri teekonnaga.