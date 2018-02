The Guardian: Mueller esitas süüdistuse Paul Manafortile ja Rick Gatesile

USA eriprokurör Robert Mueller esitas süüdistuse president Donald Trumpi kampaaniameeskonna endistele liikmetele Paul Manafortile ja Rick Gatesile, kirjutab The Guardian.

Manaforti ja Gatesi süüdistuse sisu pole praegu veel täpselt teada, ent eelmisel reedel andis Muelleri büroo mõista, et on leidnud täiendavaid kriminaalseid tõendeid Manaforti seotuses terve rea pangapettuste ja pettusekavatustega, mis on seotud tema Virginia osariigis Fairfaxis asuva kinnisvaraga.