Texases hukati mees, kes mõrvas oma kaks tütart, mida nende ema telefoni teel pealt kuulis

62-aastane John Battaglia, kes tappis 2001. aastal Dallase korteris oma kaks väikest tütart, samal ajal, kui tüdrukute ema telefoni kaudu laske ja karjumist pealt kuulis, hukati eile Texases.

Endine raamatupidaja Battaglia hukati surmava süstiga Texase osariigi hukkamiskambris Huntsville’is. Surmanuhtluse täideviimist lükati mitu tundi edasi, sest föderaalkohtud arutasid viimase minuti apellatsioone. Battaglia hukkamine oli USA-s sel aastal kolmas ja kõik need on toimunud Texases, vahendab Reuters.

Battaglia advokaadid väitsid, et ta kannatas tõsise vaimuhaiguse all ega olnud süüdiv. Texase osariiki esindanud juristid kinnitasid, et Battaglia mõistis, mida ta teinud on, ja oli süüdiv.

Ülemkohus lükkas apellatsioonid põhjust teatamata tagasi.

Battaglia oli olnud oma naisest Mary Jean Pearlist umbes aasta lahutatud, kui lasi maha nende ühised tütred, üheksa-aastase Mary Faithi ja kuueaastase Liberty.

Vanglaametnike sõnul olid Battaglia viimased sõnad: „Noh, hei, Mary Jean. Näeme teie kõigiga hiljem. Laske käia, palun.”

Ajal, kui tulistamine toimus, taotles Pearl Battaglia vahistamist tema ähvardamise eest.

Kohtu dokumentide järgi informeeris politseinik veidi enne seda, kui Battaglia pidi tütardega tavapärasele õhtusöögile minema, teda telefoni teel, et mees peab end politseis üles andma. Politseinik palus, et Battaglia tuleks ja annaks end ise üles, et politsei ei peaks teda vahi alla võtma, kui ta on koos tütardega.

Kui tüdrukud olid tema korterisse saabunud, saatis Battaglia naise telefonile sõnumi. Kui naine tagasi helistas, lülitas Battaglia telefoni valjuhääldile ja nõudis, et naine räägiks tütre Mary Faithiga.

„Emme, miks sa tahad, et issi vangi läheks?” küsis Mary Faith ja mõni sekund hiljem: „Ei, issi, palun ära, ära tee.”

Seejärel kuulis ema laske ja karjeid. Battaglia karjus talle telefoni roppusi.

Pearl helistas hädaabitelefonile ja politsei leidis Battaglia korterist surnud tüdrukud. Mõlemat oli mitu korda tulistatud.

Pärast mõrva läks Battaglia koos naissõbraga baari ja ta vahistati varsti pärast seda tätoveerija juures, kus ta tahtis omale tütarde mälestuseks roositätoveeringuid teha lasta.

Vandekohtul kulus Battaglia süüdimõistmiseks 20 minutit.