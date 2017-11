Texases avati kirikuskäijate pihta tuli, vähemalt 27 inimest sai surma

Telekanali ABC13 teatel sai mitu inimest surma, kui San Antonios asuva baptisti kiriku ees avati kohaliku aja järgi kell 11 tuli. Hukkunute seas on ka lapsi, nentis politseiülem Joe Tackitt.

Ühe kohaliku ametniku sõnul sai 27 inimest surma ja veel 24 haavata, vahendab CNN.

Võimud lasid täies relvastuses ründaja maha.

Texase kuberner Greg Abbott ütles, et palvetab „kõigi eest, keda see kuri akt puudutas“, ja tänas politseinikke „nende teenistuse eest“.

