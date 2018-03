Texases Austinis vigastas järjekordne plahvatus kaht inimest, varem on toimunud kolm plahvatust

USA Texase osariigi pealinnas Austinis sai kohaliku aja järgi eile õhtul veel kaks inimest viga järjekordses plahvatuses. Politsei ei öelnud, kas plahvatuse põhjustas samasugune pakipomm, milliseid on sel kuul mujal linnas plahvatanud juba kolm.

Viimane plahvatus leidis aset kella 20.30 ajal Austini edelaosas Travis County nimelises eeslinnapiirkonnas, kaugel eelmisest kolmest, mis leidsid aset linna idaosa elamupiirkondades. Politseiülem Brian Manley kordas varasemaid hoiatusi mitte puutuda ühtki ootamatut pakki, mida inimeste kodudesse jäetakse, vahendab Associated Press.

Viimases plahvatuses said viga kaks 20. eluaastates meest, kes viidi haiglasse, kuid nende vigastused ei ole eluohtlikud. Tegemist on vähem kui kolme nädala jooksul juba neljanda plahvatusega Austinis.

Esimene pakipomm plahvatas 2. märtsil Austini kirdeosas ja tappis 39-aastase mehe. Kaks pommi plahvatasid lõuna pool 12. märtsil ning tapsid 17-aastase isiku ja vigastasid tema ema ning 75-aastast naist.

Politsei teatel olid need kolm plahvatust tõenäoliselt omavahel seotud ning tegemist oli pakkidega, mis ei olnud saadetud posti teel ega kulleriga, vaid jäeti öösel ukse taha. Manley pakkus alguses, et need võisid olla vihakuriteod, sest ohvrid olid mustad või latiinod, kuid nüüd ei välista uurijad ühtki motiivi.

Plahvatuste taga oleva isiku vahistamiseni viiva informatsiooni eest on välja pandud 115 000-dollarine vaevatasu.