Texase kirikutulistaja Devin Kelley põgenes 2012. aastal vaimuhaiglast

USA Texase osariigi suurimas massitulistamises süüdistatav Devin Kelley põgenes õhujõududes teenides vaimuhaiglast, olles enne seda ähvardanud oma ülemused tappa, selgub 2012. aasta politseiraportist.

Politsei vahistas Kelley 2012. aasta 7. juunil Texase osariigis El Paso bussijaamas pärast seda, kui ta põgenes vaimuhaiglast nimega Peak Behavioral Health Services, mis asub El Pasost umbes 16 kilomeetri kaugusel New Mexicos, vahendab NBC News.

Tollal 21-aastane olnud Kelley saadeti vaimuhaiglasse pärast seda, kui teda süüdistati oma naise ründamises ja väikese kasupoja koljusse mõra tekitamises.

Inimene, kes Kelley kadumisest teatas, ütles El Paso politseinikele, et ta on ohtlik endale ja teistele, sest ta oli juba tabatud katsel viia tulirelvi Hollomani õhujõudude baasi, kus ta teenis.

Politseiraporti järgi püüdis Kelley viia täide tapmisähvardusi oma ülemate vastu õhujõududes.

Peak Behaviorali endine töötaja Xavier Alvarez kinnitas NBC-le, et asutuses viibides ütles Kelley välja, et tahab käsuahelas endast kõrgemal olnutele mingil viisil kätte maksta.

Alvarezi sõnul teatasid teised patsiendid, et Kelley näis tegevat midagi kahtlast arvutites, mida vaimuhaiglas oli lubatud kasutada. Kui USA sõjavägi arvuteid uuris, selgus, et Kelley tellis relvi ja taktikalist varustust ühte postkasti San Antonios.

Loe veel

Kelley viidi vaimuhaiglasse tagasi, kuid lasti sealt lõpuks sõjaväetribunaliks välja.

Õhujõud teatasid, et Kelley mõisteti süüdi kallaletungis, talle määrati aastane vabadusekaotus, vabastati halva käitumise pärast teenistusest ja tema auaste alandati tasemele E-1 ehk lihtsaks reameheks.

Õhujõud jätsid aga koduvägivallajuhtumi sisestamata andmebaasi, mis oleks muutnud Kelley jaoks ebaseaduslikuks poolautomaatrelva Luger AR-556 omandamise, mida ta kasutas kirikus veresauna korraldamiseks.

Texase Comali maakonnas jättis aga kohalik šerif kasutamata võimaluse Kelley vastu midagi ette võtta.

Pärast õhujõududest vabastamist naasis Kelley kodulinna New Braunfelsi. 2013. aastal said abišerifid seal teate seksuaalrünnaku kohta.

Tollane šerif Mark Reynolds ütles, et uurijad tegelesid selle asjaga juulis, septembris ja oktoobris, aga siis see „lihtsalt nagu vajus ära”.

Politsei uskus, et Kelley oli kolinud Coloradosse, aga ei teinud nähtavasti mingit katset teda kätte saada.

Neli kuud hiljem kutsuti politsei Kelley koju New Braunfelsis, kui saadi teade vägivallatsemise kohta. Sellest teatas Kelley kodus olnud naine oma sõbrale, kes kutsus politsei.

Juhtunuga kursis olev allikas ütles NBC-le, et tegemist oli Kelley tulevase teise naise, Danielle Shieldsiga. Viimane tunnistas abišerifitele, et saatis sõbrale sõnumi, kuid eitas, et tema kallal on vägivallatsetud, ning pärast Kelley ülekuulamist leidis politsei, et tegemist oli arusaamatusega.