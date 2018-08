Tesla jääb avalikuks ettevõtteks

Musk teatas avalduses reedel, et tegi otsuse aktsionäride tagasiside tõttu, kes rääkisid talle, et nad ei saa sama palju raha eraettevõtetesse investeerida.

Musk kohtus Tesla juhtkonnaga neljapäeval ja teatas, et hoiab elektriautode tootjat avaliku ettevõttena. Tema sõnul nõustus juhtkond temaga täielikult.

„Valdav enamus aktsionäre, kellega rääkisin, ütlesid et nad jääksid Teslaga, kui eraettevõtteks läheksime, aga kokkuvõttes oli sõnum „palun ära tee seda“,“ ütles Musk.

Lõuna-aafriklane teatas varem sel kuul, et kavatseb Teslat eraettevõtteks muuta. Tema sõnul aitaks see vältida iga-kvartaliste ülevaadete koostamist. Twitteris lisas Musk, et üleminekuks on vajalik rahasumma olemas, aga Tesla hiljem teatas, et pisiasjad vajavad veel Saudi Araabia avalik-õigusliku investeerimisfondiga arutamist.

„Vaadates tagasisidet, mida olen saanud, on arusaadav, et enamik Tesla aktsionäre usub, et on parem olla avalik ettevõte,“ teatas oma avalduses Musk.