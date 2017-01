Terroristide TOP7 pearahade suuruse järgi

Foto: Rewards for Justice

USA välisministeerium teatas detsembri keskel tasu suurendamisest, mis on lubatud terrorirühmituse Islamiriik juhi Abu Bakr al-Baghdadi tabamise eest, 25 miljoni dollarini. Millised on aga teiste tippterroristide eest pakutavad pearahad?

Abu Bakr al-Baghdadi

(Dr. Ibrahim ‘Awwad Ibrahim ‘Ali al-Badri al-Samarrai’, Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Badri al Samarrai, Abu Duaa’, Dr. Ibrahim, Abu Bakr al-Baghdadi)

Iraagi ja Levanti Islamiriik (ISIL), tuntud ka Da'eshina, võttis oma kontrolli alla Süüria ja Iraagi osi, kuulutas välja islamikalifaadi loomise ja nimetas al-Baghdadi kaliifiks. Viimastel aastatel on ISIL-ile truudust vandunud džihadistide rühmitused ja radikaliseerunud üksikisikud üle maailma ning see on inspireerinud rünnakuid.

Al-Baghdadi on kirjutanud alates 2011. aastast enda arvele arvukaid terrorirünnakuid Iraagis, milles on hukkunud tuhandeid Iraagi kodanikke. ISIL on korraldanud terrorirünnakuid ka väljaspool isehakanud kalifaati. 2015. aasta novembris tapsid kaks ISIL-i enesetaputerroristi Beirutis 43 ja haavasid 239 inimest. Samal kuul viis ISIL Pariisis läbi seitse koordineeritud rünnakut, tappes vähemalt 130 ja haavates enam kui 350 inimest. 2016. aasta märtsis tapsid ISIL-i terroristid Brüsselis vähemalt 34 inimest ja haavasid enam kui 270.

Ayman al-Zawahiri

(Abu Muhammad, Abu Fatima, Muhammad Ibrahim, Abu Abdallah, Abu al-Mu'iz, Doktor, Õpetaja, Nur, Ustaz, Abu Mohammed, Abu Mohammed Nur al-Deen, Abdel Muaz, Dr. Ayman al Zawahiri)

Al-Zawahiri on arst ja Egiptuse Islamidžihaadi asutaja. See organisatsioon vastandub ilmalikule Egiptuse valitsusele ning püüab selle vägivaldselt kukutada. Umbes 1998. aastal ühines Al-Zawahiri juhitud Egiptuse Islamidžihaad Al-Qaidaga. Al-Zawahirit süüdistatakse 1998. aasta 7. augustil USA saatkondades Tansaanias Dar es Salaamis ja Kenyas Nairobis aset leidnud pommiplahvatustes.

Sirajuddin Haqqani

(Siraj, kaliif, Mohammad Siraj, Sarajadin, Cirodjiddin, Seraj, Arkani, kaliif Shahib, Halifa, Ahmed Zia, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Siraj Haqqani, Serajuddin Haqani, Siraj Haqani, Saraj Haqani)

Haqqani arvatakse viibivat Pakistanis, täpsemalt Põhja-Waziristani Miran Shahi piirkonnas. Väidetavalt on ta Haqqani võrgustiku kõrgetasemeline juht ning tal on lähedased sidemed Talibani ja Al-Qaidaga. Haqqani on kuulutatud ülemaailmseks terroristiks.

Haqqani on tagaotsitav seoses 2008. aasta jaanuari rünnakuga ühe Kabuli hotelli vastu, milles hukkus kuus inimest. Usutakse ka, et Haqqani koordineeris ja osales piiriülestes rünnakutes USA ja koalitsioonivägede vastu Afganistanis. Väidetavalt osales Haqqani ka Afganistani presidendi Hamid Karzai tapmiskatses 2008. aastal.

Hafiz Muhammad Saeed

Lashkar-e-Tayyiba kuulutati välismaa terroriorganisatsiooniks 2001. aasta detsembris. 2008. aasta aprillis kuulutas USA välismaa terroriorganisatsiooniks Jamaat-ud-Dawa. 2008. aasta detsembris kuulutas Jamaat-ud-Dawa terroriorganisatsiooniks ka ÜRO. Saeedi kahtlustatakse mitmete terrorirünnakute kavandamises, sealhulgas 2008. aastal Mumbais, kus hukkus 166 inimest.

Yasin al-Suri

(Ezedin Abdel Aziz Khalil, al-Suri, Yaseen al-Suri, Izz al-Din Abd al-Farid Khalil, Zayn al-Abadin)

Al-Suri korraldab Al-Qaida värvatute liikumist Pärsia lahe riikidest läbi Iraani Pakistani ja Afganistani. Samuti on ta Al-Qaida tähtis rahakoguja ning kogunud raha doonoritelt ja teistelt rahakogujatelt kogu Pärsia lahe piirkonnast. Al-Suri suunab märkimisväärseid summasid läbi Iraani edasi Al-Qaida juhtkonnale Afganistanis ja Iraagis.

Abubakar Shekau

(Darul Tawheed, Abu Bakr Skikwa, Imam Abu Bakr Shiku, Abu Muhammad Abu Bakr Bin Muhammad Al Shakwi Al Muslimi Bishku, Abubakar Shakkau)

2010. aasta juulis kuulutas Shekau end avalikult Boko Harami juhiks ning ähvardas rünnata lääne huve Nigeerias. Hiljem samal kuul tegi Shekau teise avalduse, milles väljendas solidaarsust Al-Qaidaga ja ähvardas USA-d.

Boko Harami 2011. aasta 26. augusti autopommirünnak ÜRO peakorteri vastu Nigeeria pealinnas Abujas oli rühmituse esimene ohvreid kaasa toonud operatsioon lääne huvide vastu. Hukkus vähemalt 23 inimest ja 80 sai vigastada.

2012. aasta 1. mail, vähem kui nädal pärast seda, kui rühmitus oli rünnanud Nigeeria ajalehe hoonet Abujas, avaldas Boko Haram video, milles ähvardas edasiste rünnakutega kohalike ja lääne uudisteväljaannete vastu.

2014. aasta 14. aprillil röövis Boko Haram Põhja-Nigeeria koolist ligi 300 tüdrukut. Kolm nädalat hiljem avaldatud videosõnumis võttis Shekau röövimise eest vastutuse, nimetas tüdrukuid orjadeks ja ähvardas nad turul maha müüa.

Abu Ubaidah

(šeik Ahmed Umar Abu Ubaidah, šeik Omar Abu Ubaidaha, šeik Ahmed Umar, šeik Mahad Omar Abdikarim, Abu Ubaidah, Abu Diriye, Diriye)

Emiirina on Abu Ubaidah otseselt vastutav Al-Shabaabi tegevuse eest, mis ohustab jätkuvalt rahu, julgeolekut ja stabiilsust Somaalias. Abu Ubaidah arvatakse olevat 40. eluaastates Somaalia Kismayo piirkonna Diri klanni liige.