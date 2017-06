Terrorioht Helsingis: rünnaku kartuses tõi politsei tuntud kiriku ette betoonist tõkked

Soome keskkriminaalpolitseil (KRP) oli põhjust kahtlustada, et terroristide sihtmärgiks on Temppeliaukio kirik, mistap püstitati hoone ette isegi betoonist barjäärid.

Juba möödunud nädalal jooksis meediast läbi, et Soome kaitsepolitsei Supo tõstis terroriohutaset, kuna nendeni on jõudnud varasemast rohkem infot võimalike rünnakuplaanide kohta.

Helsingin Sanomat kirjutab, et tänasest on Etu-Töölö linnaosas asuva

Temppeliaukio kiriku ees relvastatud valve ning betoonist tõkked. Võimuorganite poolt kinnitati, et oli piisavalt tõendeid arvamaks, et käisid ettevalmistustööd terrorirünnakuks. Sihtmärgina olevat planeeritud just mainitud kirikut. Pole ka ime - tegu on väga populaarse turismiobjektiga.

KRP-st kinnitati, et pole kindel, kui suur oli reaalne oht, ent tehti kõik, et eos juba midagi enamat välistada.

Piirkonnas toimus laiem politseioperatsioon ka eile - tänavatel oli näha tavapärasest rohkem politseisõidukeid ning tõenäoliselt otsiti võimalikku kahtlusalust. Täpseid asjaolusid pole võimiorganid avalikkusele öelnud. Eile märgiti, et operatsioon oli seotud võimaliku kuriteo ärahoidmisega.