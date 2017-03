Teooria: tülikas Vene ärimees võidi Inglismaal mõrvata mürgitatud supiga

Vene ärimees ja vilepuhuja Aleksandr Perepilitšnõi võidi 2012. aastal tema Inglismaal Weybridge’is asuvas kodus supiga mürgitada, kuid tähtsad tõendid tema viimase eine kohta loputati ära. Siiski leiti Perepilitšnõi maost taimse mürgiga seotud kemikaali jälgi.

Väidetavalt võidi Perepilitšnõi tappa abi eest suurpettuse paljastamisel, vahendab BBC News.

Perepilitšnõi surma põhjuse juurdluse eelistungil Old Bailey kohtus öeldi, et üks koostisosa tema oblikasupis võidi ära vahetada. Perepilitšnõi sõi nimelt enne surma oblikasuppi, kuid seda taime tema maost ei leitud.

Perepilitšnõile veidi enne surma märkimisväärse elukindlustuspoliisi väljastanud kindlustusfirma Legal and General esindaja Bob Moxone-Browne küsis, miks keegi ei ole küsinud Perepilitšnõi leselt, mida mees oma surmapäeval lõunaks sõi.

„Hr Perepilitšnõi mao sisu loputati ära väga kiiresti peale tema surma. On olemas mingi kogus materjali, mis hiljem kõhuõõnest kätte saadi,“ ütles Moxone-Browne.

Algselt arvati, et venelane suri loomulikku surma, kuid hiljem leiti tema maost kemikaali jälgi, mida leidub mürgises taimes Gelsemium elegans.

Moxone-Browne ütles, et on olemas võimalus, et keegi vahetas supis oblika muu taime vastu.

Hermitage Capital Management on väitnud, et Perepilitšnõi võidi tappa 230 miljoni dollari suuruse Vene rahapesuoperatsiooni paljastamisele kaasaaitamise eest.

Nii Hermitage Capital Management kui ka Legal and General on väitnud, et Perepilitšnõi võisid mõrvata Vene riigi agendid.

Perepilitšnõi surma puhul on tõmmatud paralleele Aleksandr Litvinenko mõrvamisega radioaktiivse polooniumiga.