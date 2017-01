Teooria: Titanicu hukutas põlengust rabedaks muutunud kere

30 aastat Titanicu uppumist uurinud Iiri ajakirjanik Senan Molony väidab, et laeva keret nõrgestas söepunkris alates Belfastist lahkumisest miilanud põleng.

Molony sõnul toetavad teooriat enne Southamptonist lahkumist Titanicust tehtud fotod, kus on näha tumedat jälge samas kohas, millega laev jäämäge tabas, vahendab The Times.

Molony väidab, et laeva ehitanud firma president ja mees, keda on alati kujutatud argpüksina, sest ta hõivas ühe koha päästepaadis, J. Bruce Ismay, teadis põlengust, kuid pisendas pärast katastroofi selle tähtsust.

Molony dokumentaalfilmis „Titanic: The New Evidence“ („Titanic: uus tõend“) väidetakse, et kaua kestnud põleng kuumutas eraldavad vaheseinad temperatuurini üle 1000 kraadi Celsiuse järgi, mis muutis laeva kere nii nõrgaks ja rabedaks, et pisikokkupõrge muutus katastroofiks, mis tappis üle 1500 inimese.

„Ametlik Titanicu juurdlus märgistas selle Jumala teoks. See ei ole lihtne jäämäega kokkupõrkamise ja uppumise lugu. See on erakordsete tegurite kokkusattumise ideaalne torm: tuli, jää ja kuritegelik hoolimatus,“ ütles Molony.

Molony sõnul ei ole keegi varem Titanicu tüürpoordipoolsel küljel olevaid tumedaid märke uurinud.

„Meil on metallurgiaeksperdid, kes ütlevad meile, et kui on selline temperatuur terase vastu, muudab see selle rabedaks ja vähendab selle tugevust kuni 75 protsenti. Põlengust teati ja sellest räägiti põgusalt uurimise käigus, aga seda pisandati,“ ütles Molony. „Teda poleks kunagi pidanud merele saatma, aga Titanic oli juba mitu korda hiljaks jäänud ja oli kohustatud väljuma 10. aprillil.“

Briti Titanicu seltsi endine sekretär ja ajakirja Atlantic Daily Bulletin toimetaja David Hill ütles, et Titanicu pardal oli kindlasti põleng ning laev lahkus sadamast kolmapäeval ja tuld ei kustutatud kuni laupäevani, mis tähendab, et põleng pidi olema suur. „Minu isiklik arvamus on, et see ei muutnud midagi,“ kommenteeris Hill The Timesile.

Mitme Titanicust kirjutatud raamatu autor Richard De Kerbrech ütles, et see teooria on mõeldav. De Kerbrechi sõnul teatakse kindlalt, et Titanicu pardal oli põleng. „Alguses pidasin ma seda (teooriat) vähe usutavaks, aga vaadates (Molony) põhjalikku uuringut, olin ma selle ulatusest üllatunud. Firma juht ja konstruktor olid pardal, nii et oli palju asju, mida maha vaikiti.“

Põleng seletaks Molony sõnul mõnel viisil seda, miks Titanic sõitis jäämägede vahel nii kiiresti. Tulekahjust jagu saamiseks tuli Molony väitel süsi välja tõsta ja panna see ainsasse võimalikku kohta – ahju – mis tähendas, et laev liikus palju suurema kiirusega.