Tenerifel vahistati Soomes ja Eestis tagaotsitav Eesti kodanik

Hispaania riigipolitsei teatas, et Adeje asulas varavastaste kuritegude ärahoidmisega tegelenud agendid märkasid ühes autos nelja meest.

Agendid said teada, et ühe autos olnud mehe kohta on välja antud kaks üleeuroopalist vahistamisorderit.

Kui mehe isik oli tuvastatud, ta vahistati ja viidi riigipolitsei ruumidesse.