Telesaatejuhtide vastulöök Trumpile: see mees ei ole meie saate vaatamiseks vaimselt varustatud

USA telekanali MSNBC saate „Morning Joe“ juhid Mika Brzezinski ja Joe Scarborough andsid president Donald Trumpi räigetele säutsudele vastulöögi.

Brzezinski ja Scarborough tunnistavad reedeses Washington Postis, et on teinud kriitilisi märkusi Trumpi tegevuse kohta presidendina, kuid teatavad, et nende mure Trumpi ohjeldamatu käitumise pärast ulatub palju kaugemale tema isikust, vahendab Associated Press.

„Ameerika liidrid ja liitlased küsivad endalt taaskord, kas see mees on sobiv olema president,“ kirjutavad Brzezinski ja Scarborough.

„Meil on kahtlusi,“ lisavad nad. „Aga me oleme mõlemad kindlad, et see mees ei ole meie saate vaatamise jätkamiseks vaimselt varustatud.“

Scarborough ja Brzezinski lükkasid edasi ka puhkuse, et Trumpi rünnakule vastata ning teatasid, et Trumpi väide, et Brzezinski veritses nende detsembrikuisel kohtumisel näolõikuse tõttu, oli vale.

Veel teatasid saatejuhid, et Trumpi „ebaterve kinnisidee“ nende saate suhtes ei teeni hästi ei Trumpi vaimset seisundit ega riiki.

Trump nimetas Brzezinskit ja Scarborough’t neljapäeval Twitteris „madala IQ-ga hulluks Mikaks“ ja „Psühho Joe’ks“.