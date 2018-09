Telekanal: Trumpi arvates juhib „sisemist vastupanu“ julgeolekuametnik

„[USA] riigipea ütles just, just täna, et ta usub, et selle taga on keegi rahvuslikust julgeolekust,“ ütles Conway saatejuhile Christiane Amanpour. Tema sõnul tuleks autoril „enda isik paljastada ja „astuda mitte üldse austusest riigipea vastu, aga ennekõike austusest presidentuuri vastu ametist tagasi“.

Ajaleht The New York Times avaldas 5. septembril anonüümse arvamusartikli, mille autor on USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni kõrge ametnik ja kes väidab, et on tõotanud koos mõttekaaslastest kolleegidega nurjata osa president Trumpi plaanidest ja töötada vastu tema kõige hullematele kalduvustele.

USA riigipea pressisekretär Sarah Sanders ütles arvamusloo ilmumise järel, et selle autor on argpüks, kes peaks tagasi astuma. Autor, keda nimetatakse administratsiooni kõrgeks ametnikuks, on valinud Ameerika Ühendriikide kõigi reeglite järgi valitud presidendi petmise tema toetamise asemel, lajatas Sanders.

Trump ise reageeris anonüümsele arvamusloole oma Twitteri kontol, hüüatades kõigepealt: „RIIGIREETMINE?”

Ta jätkas hetk hiljem, säutsudes: „Kas see nn „administratsiooni kõrge ametnik” on päriselt olemas või on tegemist lihtsalt õnnetu The New York Timesi järjekordse võltsallikaga? Kui see SELGROOTU anonüümne isik on tõesti olemas, peab Times ta riikliku julgeoleku kaalutlustel kohe valitsusele välja andma!”