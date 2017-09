Telekanal: kristlike numeroloogide sõnul tuleb maailmalõpp 23. septembril

Foto: VISAR KRYEZIU, AP/Scanpix

Kuigi USA kosmoseagentuur NASA üritab inimesi rahustada, lükates pidevalt ümber väiteid, et maailm leiab õige pea oma lõpu, on osa kristlikke numerolooge veendumusel, et lõplik häving tabab meid juba 23. septembril.