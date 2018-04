Telekanal ARTE väitis, et Lätis on keelatud vene keeles rääkida

Prantsuse-Saksa telekanal ARTE näitas uudislugu Lätist, milles kinnitati, et Lätis on keelatud vene keeles rääkida.

Läti TV3 saade „Nekā Personīga” teatas, et ARTE saatelõigus väideti, et vene keeles tohib Lätis rääkida ainult kodus, aga avalikus ruumis on see keelatud ja vene keele kasutamise eest ähvardab trahv, vahendab Läti Delfi.

Läti saatkond Saksamaal pöördus telekanali ARTE juhtkonna poole ja osutas desinformatsiooni levitamisele.

Saatelõigu „RE: kultuuride võitlus Lätis” autorid näitasid kaadreid Riia turult, kus tegid sisseoste Läti antifašistide juht Jossif Koren ja Jūrmala linnaduuma liige Vene-meelsest erakonnast Kooskõla Jelizaveta Krivtsova, keda nimetati mittekodanike õiguste kaitsjaiks.

Koren ja Krivtsova rääkisid, et nende õigust rääkida vene keeles piiratakse, sest valitsus tahab, et koolides ja erinevates ühiskondlikes kohtades räägitaks ainult läti keeles.

Krivtsova ütles, et võitlusega vene keele vastu tegeleb Läti riigikeele keskus, mis trahvib neid, kes ei kasuta läti keelt. Näitena toodi see, et turul on müüjad kohustatud rääkima ostjatega riigikeeles.